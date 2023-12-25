Пропагандист Антон Красовский попал в больницу. Украинские СМИ пишут, что он отравлен

"В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал прокремлевский журналист.

В свою очередь украинское издание Kyiv Post сообщает, что российского пропагандиста отравили.

Издание ссылается на свой источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Источник журналистов утверждает, что состояние Красовского "продолжает ухудшаться". По мнению украинского военного, "вероятно, последние сообщения в сети он писал уже не сам". Других подробностей источник журналистов в ГУР не привел.

Антон Красовский возглавлял русскоязычную дирекцию канала RT. Во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко он призвал топить и сжигать украинских детей.

Лукьяненко рассказал, что в 1980 году еще ребенком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована "москалями".

"А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где "плыве кача". Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил ведущий.

После этого заявления главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Красовским.

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