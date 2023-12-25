Пропагандист Антон Красовский попал в больницу. Украинские СМИ пишут, что он отравлен

Вечером в воскресенье, 24 декабря, российский пропагандист Антон Красовский в своем Telegtam-канале сообщил о госпитализации, передает "Медуза".
"В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал прокремлевский журналист.
В свою очередь украинское издание Kyiv Post сообщает, что российского пропагандиста отравили.
Издание ссылается на свой источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Источник журналистов утверждает, что состояние Красовского "продолжает ухудшаться". По мнению украинского военного, "вероятно, последние сообщения в сети он писал уже не сам". Других подробностей источник журналистов в ГУР не привел.
Антон Красовский возглавлял русскоязычную дирекцию канала RT. Во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко он призвал топить и сжигать украинских детей.
Лукьяненко рассказал, что в 1980 году еще ребенком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована "москалями".
"А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где "плыве кача". Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил ведущий.
После этого заявления главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Красовским.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!