Навального нашли в исправительной колонии на Ямале

«Убыл за пределы Владимирской области»

До недавнего времени Навальный находился во Владимирской области в колонии строгого режима.

В начале августа Мосгорсуд на выездном заседании приговорил политика по так называемому «экстремистскому делу» к 19 годам колонии уже особого режима.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют осужденных к пожизненному лишению свободы или при «особо опасном рецидиве преступлений».

6 декабря Навальный не появился по видеосвязи на судебном заседании по одной из своих жалоб. С тех пор связи с ним не было.

Первые несколько дней его адвокатов под разными предлогами не пускали в колонию во Владимирской области, где находился политик. Затем в колонии заявили, что Навальный «убыл за пределы Владимирской области» 11 декабря, не уточнив, куда именно.

Единственным документальным ответом на вопросы о том, где он, стала справка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) от 12 декабря, из которой следовало, что политик убыл из Владимирской области, где отбывал 19-летний срок в колонии строгого режима.

В минувшее воскресенье, 24 декабря, США выразили обеспокоенность судьбой Навального.

«Мы глубоко обеспокоены местонахождением Алексея Навального, который пропал без вести в российской пенитенциарной системе уже почти три недели назад», — говорилось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в соцсети X.

Многодневное отсутствие известий об Алексее Навальном напомнило о проблеме с пропажей заключенных в недрах системы исполнения наказаний. Правила, позволяющие скрывать местонахождение арестанта «на этапе», продиктованы логистикой перевозок, но могут использоваться и для давления. Правозащитники называют это «насильственными исчезновениями».

Русская служба Би-би-си ранее подробно рассказывала об этой практике.

Еще в 2017 году правозащитная организация Amnesty International отмечала, что транспортировка заключенных в российские тюрьмы происходит с грубым нарушением прав и унижением человеческого достоинства.

Осужденных могут отправить в колонию за тысячи километров от дома, так что родственники и близкие будут неделями пребывать в неведении по поводу их судьбы.

«Российским властям пора уничтожить последние пережитки ГУЛАГа и привести свою пенитенциарную систему в соответствие с международными стандартами в области прав человека», — заявляет Amnesty International.