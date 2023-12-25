Навального нашли в исправительной колонии на Ямале

Алексея Навального нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в команде политика.
«Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена в реестр «иноагентов» в России).
Директор ФБК Иван Жданов (внесен в России в реестр «иноагентов») в соцсети X (ранее — Твиттер) сообщил, что соратники политика за время отсутствия информации о его местонахождении отправили 618 запросов.
Колония, где сейчас находится Навальный, по словам Жданова, одна из самых северных и отдаленных колоний вообще.
«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу», — рассказал Жданов.
По словам Жданова, вероятно, решение о переводе политика в ИК-3 в Харпе «Полярный волк» было принято еще в апреле, когда туда приезжал глава ФСИН Аркадий Гостев.
«С самого начала было ясно, что власти хотят изолировать Алексея, особенно перед выборами. Его местонахождение было скрыто. Был поставлен полный блок на информацию о нём. Даже сегодня Верховный суд утверждает, что не знает, где он», — пишет Иван Жданов.
«Убыл за пределы Владимирской области»
До недавнего времени Навальный находился во Владимирской области в колонии строгого режима.
В начале августа Мосгорсуд на выездном заседании приговорил политика по так называемому «экстремистскому делу» к 19 годам колонии уже особого режима.
Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют осужденных к пожизненному лишению свободы или при «особо опасном рецидиве преступлений».
6 декабря Навальный не появился по видеосвязи на судебном заседании по одной из своих жалоб. С тех пор связи с ним не было.
Первые несколько дней его адвокатов под разными предлогами не пускали в колонию во Владимирской области, где находился политик. Затем в колонии заявили, что Навальный «убыл за пределы Владимирской области» 11 декабря, не уточнив, куда именно.
Единственным документальным ответом на вопросы о том, где он, стала справка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) от 12 декабря, из которой следовало, что политик убыл из Владимирской области, где отбывал 19-летний срок в колонии строгого режима.
В минувшее воскресенье, 24 декабря, США выразили обеспокоенность судьбой Навального.
«Мы глубоко обеспокоены местонахождением Алексея Навального, который пропал без вести в российской пенитенциарной системе уже почти три недели назад», — говорилось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в соцсети X.
Многодневное отсутствие известий об Алексее Навальном напомнило о проблеме с пропажей заключенных в недрах системы исполнения наказаний. Правила, позволяющие скрывать местонахождение арестанта «на этапе», продиктованы логистикой перевозок, но могут использоваться и для давления. Правозащитники называют это «насильственными исчезновениями».
Русская служба Би-би-си ранее подробно рассказывала об этой практике.
Еще в 2017 году правозащитная организация Amnesty International отмечала, что транспортировка заключенных в российские тюрьмы происходит с грубым нарушением прав и унижением человеческого достоинства.
Осужденных могут отправить в колонию за тысячи километров от дома, так что родственники и близкие будут неделями пребывать в неведении по поводу их судьбы.
«Российским властям пора уничтожить последние пережитки ГУЛАГа и привести свою пенитенциарную систему в соответствие с международными стандартами в области прав человека», — заявляет Amnesty International.