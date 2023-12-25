В этом году контроллеры Pasažieru vilciens выписали 157 штрафов за проезд без билета

В 2022 году за проезд в поездах без билета было выписано 175 штрафных квитанций.

Штраф за проезд в поезде без действительного билета составляет 25 евро, а штраф за неоплаченный багаж - 5 евро.

PV было создано в 2001 году, когда внутренние пассажирские перевозки отделили от функций Latvijas dzelzceļš.

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