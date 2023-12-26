Молодой человек 23 лет от роду из Эстонии думал, что его наняло международное модельное агентство для съемок рекламного ролика в Дубае, где он разъезжал на Lamborghini, летал на вертолете и веселился на яхте. Но позже выяснилось, что его использовали в международной афере, пишет Rus.Postimees.
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"Яхты, люксовые машины и горы денег": изображавшего криптомиллионера эстонца втянули в мошенническую схему
"Позвольте представиться. Я живу в Дубае и являюсь собственником большой фирмы. Уже несколько лет я занимаюсь криптовалютой. Призываю последовать моему примеру", – именно так представляется главный герой свежего ролика на YouТube и в Tik-Tok. Аналогичная информация распространяется о нем в Instagram, Facebook и Telegram. Только все это на самом деле неправда...