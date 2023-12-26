Вт, 26.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Яхты, люксовые машины и горы денег": изображавшего криптомиллионера эстонца втянули в мошенническую схему

Kuuuurija rus.postimees.ee
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Молодой человек 23 лет от роду из Эстонии думал, что его наняло международное модельное агентство для съемок рекламного ролика в Дубае, где он разъезжал на Lamborghini, летал на вертолете и веселился на яхте. Но позже выяснилось, что его использовали в международной афере, пишет Rus.Postimees.

"Позвольте представиться. Я живу в Дубае и являюсь собственником большой фирмы. Уже несколько лет я занимаюсь криптовалютой. Призываю последовать моему примеру", – именно так представляется главный герой свежего ролика на YouТube и в Tik-Tok. Аналогичная информация распространяется о нем в Instagram, Facebook и Telegram. Только все это на самом деле неправда...

Юноша, который представился Стивеном, работает графическим дизайнером. "Я получаю меньше средней зарплаты по стране", – говорит он.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх