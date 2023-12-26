Смерть на Рождество: в понедельник на дорогах Латвии погибли два человека

Так, в 18:30 на Вентспилсском шоссе у Озолпилса мужчина на автомобиле Nissan X Trail в условиях ограниченной видимости сбил пешехода, неустановленного пока мужчину, который передвигался по проезжей части. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

В свою очередь в 17 часов в Литенской волости Гулбенского края, по дороге в Алуксне, столкнулись легковые автомообили VW и Mitsubishi, которая выехала на встречную полосу. В результате аварии погиб водитель Mitsubishi, тогда как пассажирка VW с травмами была доставлена в больницу.

В понедельник трое пострадавших было зарегистрировано в Земгале, по два - в Рижском регионе и Видземе. Двое пострадавших были пешеходами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 13 водителей: четыре - в Латгале, по три - в Рижском регионе и Земгале, два - в Видземе и одного в Курземе. Десять задержанных сели за руль настолько пьяными, что им грозит уголовная ответственность, в связи с чем будет конфискован автомобиль или взыскана его стоимость.

За превышение скорости вчера было оформлено 203 протокола: в Рижском регионе наказано 46 водителей, в Курземе - 50, в Видземе - 48, в Латгале - 39, а в Земгале - 20 водителей. В свою очередь еще трое водителей были оштрафованы за агрессивную езду.

В целом полиция в понедельник оформила 445 протоколов в связи с нарушением правил дорожного движения.

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