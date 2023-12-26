В России объявили в розыск политика Дмитрия Гудкова и создателя "Масяни" Куваева

В карточке указывается, что Гудков разыскивается по неназванной статье уголовного кодекса, никаких деталей не приводится.

Дмитрий Гудков: Формально объявление в розыск ничего не меняет

Комментируя эту информацию изданию Sota, оппозиционер указал, что формальное объявление в розыск для него ничего не меняет: "Я давно прекрасно понимаю, что мир сейчас ограничен для меня Европой, США и Канадой".

В феврале 2023 года политик был включен в реестр "иностранных агентов", который ведет Минюст РФ. В октябре стало известно, что против Гудкова возбуждено уголовное дело из-за ролика на его YouTube-канале об итогах двух месяцев войны в Украине, опубликованного в апреле 2022 года.

Силовики указали, что в видео присутствуют утверждения о том, что российская армия целенаправленно стреляет по жилым домам и вокзалам городов Украины, а также массово убивает мирных жителей.

Дмитрий Гудков уехал из России в середине 2021 года. Он объяснил этот шаг тем, что в отношении него было возбуждено "фейковое уголовное дело".

В розыске также два мультипликатора

Помимо Гудкова 26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск двух мультипликаторов: создателей мультсериалов "Масяня" Олега Куваева и Mr. Freeman Павла Мунтяна. Ранее против них были заведены уголовные дела по статьям о публичных призывах к деятельности, направленной против государства и о "фейках" о российской армии.

В октябре против Куваева было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против государства. По данным петербургских СМИ, поводом послужил эпизод "Масяни", в котором главная героиня объясняет российским солдатам, как сдаться в плен через украинский проект "Хочу жить".

22 декабря Минюст РФ внес Олега Куваева в реестр "иностранных агентов". В данный момент мультипликатор проживает в Израиле.