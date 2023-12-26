В Сербии продолжаются протесты оппозиции. Почему их все чаще сравнивают с Майданом

Первый, мирный, так называемый «Оранжевый Майдан» длился два месяца в 2004 году.

Протестующие ели и спали прямо на площади и в результате помогли привести к власти прозападного президента Виктора Ющенко вместо Виктора Януковича, который, по утверждениям ЦИК, тогда победил на выборах с небольшим перевесом.

Оппозиция была уверена, что этот перевес был достигнут махинациями и устроила, то, что Кремль впоследствии начал называть «цветные революциями».

По словам сербских экспертов, российская пропаганда умело придала слову Майдан негативное значение и теперь будет активно его использовать применительно к политическим протестам в Сербии.

Второй Майдан, получивший название Евромайдана, начался после того как в 2010 году переизбранный к тому времени Янукович под влиянием Москвы отложил подписание соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

В отличие от Януковича, который хотел более тесных связей с Москвой, все участники второго Майдана были за тесное сотрудничество с Европой и против вступления Украины в таможенный союз с Россией.

Какой из Майданов больше соответствует тому, что сейчас происходит в Сербии? По мнению экспертов, есть признаки обоих.

Оппозиция и ее сторонники не верят в легитимную победу партии Вучича, возглавляющую страну более десяти лет, и хотят добиться перевыборов друга Москвы.

Но кроме того, многие устали от курса Вучича – союзника Москвы, и хотят для Сербии другого места в европейской политике.

«Важно понимать, что при репрессивном и недемократическом режиме, когда перекрываются все законные каналы для действий оппозиции, а против граждан применяется насилие, единственный ответ — симметричные действия», — считает профессор факультета политических наук.