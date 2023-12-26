Выдал себе десятки кредитов: тукумский экс-чиновник приговорен к общественным работам

Всего в 2022 году обвиняемый выдал себе как частному лицу 37 кредитов за счет средств муниципальных компаний.

Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. В результате незаконных действий реального материального ущерба причинено не было, поскольку ответчик полностью вернул кредиты, незаконно выданные муниципальными предприятиями.

Бывшего руководителя компаний также лишили права занимать должность государственного чиновника на три года.

Как сообщалось, дело до предъявления обвинения расследовалось Управлением по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Уголовное дело по факту превышения должностным лицом служебных полномочий в корыстных целях было возбуждено 21 февраля 2023 года.

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