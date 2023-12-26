На Таллиннском шоссе столкнулись два автомобиля. Движение восстановлено

На 13-м километре Таллиннского шоссе (А1) перед мостом через Гаую произошло столкновение двух автомобилей, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi на платформе X.
Движение по шоссе было полностью перекрыто, но сейчас восстановлено.
Водители могли объехать место ДТП по Видземскому шоссе (А2), Валмиерскому шоссе (А3) и автодороге Саулкрасты - Сейя - Рагана.
Водителей просят ехать осторожно.
Negadījuma vietā satiksme pilnībā atjaunota. https://t.co/CJu8t6gd1Y— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 26, 2023
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