Метеорологи предупреждают: в реках Курземе начал повышаться уровень воды

Гидрологи отмечают, что во многих местах в Латвии поймы рек и низменности затоплены, и все еще действует желтое предупреждение о паводке. Там, где еще остался лед, выходить на него опасно.

За последние сутки уровень воды в Даугаве от Полоцка до Зельки поднялся на один-восемь см, а в районе Плявиняс - на 20 см. В реках бассейна Даугавы уровень воды чаще всего колебался на пять сантиметров в ту или иную сторону.

В реках бассейнов Гауи и Салаци уровень воды в основном снижается или слегка колеблется, только в Гауе возле Валмиеры уровень воды повысился на 13 см. В реках бассейна Лиелупе уровень воды преимущественно колеблется или понижается. Уровень воды в Малой Югле и Большой Югле снизился на 14 и 39 см соответственно.

Большинство рек Латвии свободны ото льда, но на некоторых участках восточной части рек еще есть остатки льда.

Как отмечают гидрологи, в ближайшие дни выпадут осадки, небольшие заморозки смешаются с оттепелью, но это будет способствовать длительному повышению уровня воды.

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