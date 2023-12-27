Россия заявила о захвате руин Марьинки. Какое военное значение имеет этот городок

«Ночью противник пытался передовыми отрядами зайти в Георгиевку, но был остановлен огнем еще на этапе выдвижения», — написали в понедельник авторы телеграм-канала 46-й десантной бригады украинской армии.

В любом случае, споры о полном или не полном взятии Марьинки — это споры о контроле над сотней-другой метров сплошных руин.

О военном значении Марьинки

Илья Абишев, Би-би-си

С одной стороны, захват российскими войсками Марьинки — небольшое приобретение. Городок к западу от Донецка, до 2014 года насчитывавший около 10 тысяч жителей, ныне разрушен практически до основания. Ещё летом украинские бойцы рассказывали, что обороняться там тяжело, потому что не осталось ни одного нормального укрытия.

С другой стороны, в случае с Марьинкой армии Шойгу достались не только руины, но и поле для манёвра. Прежде всего, она получает возможность атаковать со стороны Марьинки другой опорный пункт ВСУ — расположенную к югу Новомихайловку, а в случае успеха развернуть наступление по флангам на украинский плацдарм в районе Угледара.

Поскольку бои за Новомихайловку уже начались, можно считать, что российское командование приступило к реализации этого замысла.

Для ВСУ угледарский плацдарм имеет большое оперативное значение, и очевидно, что сдавать даже подступы к нему они не намерены.

Другим вероятным направлением продвижения российских войск может стать трасса Н15, ведущая на запад к городу Курахово.

Однако командование ВСУ заявляет, что утверждения о полном взятии Марьинки некорректны, украинские военные по-прежнему находятся в её административных границах, сообщалось и о строительстве новых укреплений к западу от города. А это значит, что на быстрый прорыв на этом направлении рассчитывать трудно.