В среду утром гололед затрудняет движение на большей части Латвии

Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействована 131 единица техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии, за исключением окрестностей Огре, Резекне и Валки.

Сохраняются введенные во время недавних осадков и оттепели ограничения по массе на гравийных дорогах преимущественно в Курземе и Земгале. Ограничения по массе транспортного средства введены на 77 участках грунтовых дорог.

Водителям следует быть особенно внимательными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию со впереди едущими транспортными средствами, напоминают LVC.

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