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В Сети в восторге от рождественского фото премьер-министра Силини с семьей

rus.tvnet.lv
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Фото: Evika Siliņa/"Facebook"

25 декабря рождественское поздравление жителям посвятила премьер-министр Латвии Эвика Силиня - она поделилась в Facebook своей фотографией с семьей, на которой все одеты в праздничные джемперы. Поздравление оценили пользователи социальных сетей.

"Рождество дома! Счастливого и душевно-теплого Рождества и в ваших домах!" - подписала снимок премьер. На фото семья Силини стоит у елки.

Фотография набрала на платформе более пяти тысяч лайков, и под ней было оставлено более 300 комментариев.

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