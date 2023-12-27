В Сети в восторге от рождественского фото премьер-министра Силини с семьей

"Рождество дома! Счастливого и душевно-теплого Рождества и в ваших домах!" - подписала снимок премьер. На фото семья Силини стоит у елки.

Фотография набрала на платформе более пяти тысяч лайков, и под ней было оставлено более 300 комментариев.

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