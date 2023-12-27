Фото ⟩ Маникюр-2024: идеи и основные тренды

Некоторые из тенденций переходят с нами из 2023 года в 2024-й!
Именно эти цвета дизайнеры выделяют как лучший выбор на каждый день в 2024 году. Подойдут и вариации этих цветов в виде френча, и включение их оттенков в дизайн.
А тем, кто верит в восточную астрологию, предлагаем еще взглянуть, в каких цветах Новый год "разрешает" встречать символ 2024 года - Зеленый Дракон:
Нежно-голубой
Изумрудный
Металлик
Черный
Персиковый
Пурпурный
Белый
Винный
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