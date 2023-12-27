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Фото ⟩ Маникюр-2024: идеи и основные тренды

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Elena Grama

Некоторые из тенденций переходят с нами из 2023 года в 2024-й! 

Именно эти цвета дизайнеры выделяют как лучший выбор на каждый день в 2024 году. Подойдут и вариации этих цветов в виде френча, и включение их оттенков в дизайн.

А тем, кто верит в восточную астрологию, предлагаем еще взглянуть, в каких цветах Новый год "разрешает" встречать символ 2024 года - Зеленый Дракон:

Нежно-голубой

Изумрудный

Металлик

Черный

Персиковый

Пурпурный

Белый

Винный

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