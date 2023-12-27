Сдан в эксплуатацию комплекс зданий Нового Рижского театра на улице Лачплеша

Восстановление и реконструкция здания Нового Рижского театра (JRT) завершены: комплекс был сдан в эксплуатацию 22 декабря 2023 года. В январе продолжатся работы по устранению дефектов, будет проведено обустройство помещений, и вскоре театр сможет постепенно переехать в свой исторический дом на улице Лачплеша, 25.
Ожидается, что ключи от здания будут переданы пользователю к марту, сообщает председатель правления VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренар Гришкевич.
"Это отличный рождественский подарок для всех любителей театра: непростое путешествие к обновленным, современным помещениям фактически завершено. Мы рады, что нам удалось уложиться в сроки, о которых мы договорились с SBSC в марте. Теперь осталось завершить обустройство комнат, установить последние предметы мебели и устранить дефекты. И тогда театральный коллектив сможет вернуться в свой дом", - говорит Гришкевич.
Галерея: Состояние проекта 30 ноября 2023 года
Заключенный в марте договор между VNĪ и SBSC (Skonto Būve и Skonto Construction) предусматривает, что комплекс зданий JRT будет передан VNĪ в январе 2024 года, а к 1 марта следующего года он должен быть передан театру. Планируется, что переезд начнут организовывать в первые месяцы этого года.
Архитектор Зайга Гайлер говорит: "Театр очень красивый! Мы строили, несмотря на войну в Украине, пандемию Covid-19, строительный картель, скандал, приведший к замене строительной компании, бесчисленные финансовые кризисы, забастовку труппы JRT и другие препятствия.
Культурные строения сложны, и нигде в мире они не возникают легко и быстро, мы не исключение.
Благодарю государственного заказчика VNĪ, Министерство культуры, строительную компанию Skonto и невидимых мастеров, работавших на стройке, наших партнеров-проектировщиков Sarma un Norde, театральных консультантов Theateradvies и акустиков Peutz из Нидерландов, труппу JRT и всех архитекторов нашего офиса. По окончании строительства мы уже чувствуем себя одной семьей!"
Это уникальный и в то же время живой проект: в плотной городской застройке, в историческом центре Риги, объем здания увеличен почти вдвое за счет строительства сложных подземных сооружений.
Мастерские разместятся на большом подземном этаже, а историческое здание театра дополнит новое пятиэтажное здание с двумя залами-черными ящиками, несколькими репетиционными залами и комфортабельными помещениями для актеров. Для более удобной работы оба здания соединены застекленным переходом.
Большой зал театра сохраняет дыхание здания более чем столетней давности, что подчеркивают сохранившиеся и отреставрированные элементы интерьера 1930-х годов - центральный светильник, квадратные светильники, темно-красно-коричневые сосновые фанерные панели. В то же время реконструкция позволит зрителям хорошо видеть и слышать зал из любой точки и балкона. Этого удалось достичь за счет изменения уровня в рядах и перестройки балкона.
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