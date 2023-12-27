Сдан в эксплуатацию комплекс зданий Нового Рижского театра на улице Лачплеша

Культурные строения сложны, и нигде в мире они не возникают легко и быстро, мы не исключение.

Благодарю государственного заказчика VNĪ, Министерство культуры, строительную компанию Skonto и невидимых мастеров, работавших на стройке, наших партнеров-проектировщиков Sarma un Norde, театральных консультантов Theateradvies и акустиков Peutz из Нидерландов, труппу JRT и всех архитекторов нашего офиса. По окончании строительства мы уже чувствуем себя одной семьей!"

Фото: Publicitātes foto/VNĪ

Это уникальный и в то же время живой проект: в плотной городской застройке, в историческом центре Риги, объем здания увеличен почти вдвое за счет строительства сложных подземных сооружений.

​Мастерские разместятся на большом подземном этаже, а историческое здание театра дополнит новое пятиэтажное здание с двумя залами-черными ящиками, несколькими репетиционными залами и комфортабельными помещениями для актеров. Для более удобной работы оба здания соединены застекленным переходом.

Большой зал театра сохраняет дыхание здания более чем столетней давности, что подчеркивают сохранившиеся и отреставрированные элементы интерьера 1930-х годов - центральный светильник, квадратные светильники, темно-красно-коричневые сосновые фанерные панели. В то же время реконструкция позволит зрителям хорошо видеть и слышать зал из любой точки и балкона. Этого удалось достичь за счет изменения уровня в рядах и перестройки балкона.

Фото: Publicitātes foto/VNĪ

Фото: Publicitātes foto/VNĪ

Фото: Publicitātes foto/VNĪ

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