Рижское самоуправление организует встречу Нового года на шести площадях Старой Риги

Встреча Нового года состоится на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади перед Пороховой башней, а также на площади перед Музеем декоративного искусства и дизайна. Праздничная программа запланирована с 21:00 до 2:00.

На Ратушной площади выступит DJ Stocka, на площади Ливу гостей порадует DJ Магнус Эриньш, на площади перед Пороховой башней - DJ Aspirins, а на площади перед Музеем декоративного искусства и дизайна о хорошем настроении позаботится DJ Dubra.

На перекрестке улиц Вальню и Калькю выступит DJ Роберт Леясмейерс, а на площади Пилс - Валдис Мелдерис.

В соответствии с новогодним настроением на фасадах зданий возле праздничных площадок можно будет увидеть видеопроекции на тему "Зимние сказки", созданные художниками Анной Мелдрая, Сандией Траутмане и Дависом Кристапом Айгаром.

Чтобы согреть посетителей, в местах проведения мероприятий будут доступны горячие напитки и закуски. В Старой Риге будут размещены карты мест проведения празднования Нового года, чтобы каждый смог найти подходящее именно для себя место, где весело встретить 2024 год.

В кульминацию мероприятия, прежде чем часы пробьют полночь, все собравшиеся объединятся в совместном отсчете времени. Новый 2024 год будет ознаменован небольшими пиротехническими спецэффектами.

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