Медики похвалили жителей Латвии за спокойное и ответственное Рождество

В целом рождественские выходные для медиков NMPD прошли в стандартном режиме, без особо выделяемых случаев. Количество вызовов было таким же, как в будни.

Несмотря на то, что один праздник прошел, впереди еще празднование Нового года. Ежегодно именно в это время медикам NMPD приходится оказывать помощь тем, кто из-за безрассудства и под воздействием алкоголя неосторожно обращается различными пиротехническими изделиями.

Это вызывает рваные раны и обширные ожоги тела, травмы лица с переломами костей, повреждение глаз и нарушение зрения, в том числе повреждения рук - раздробление пальцев, требующее последующей ампутации, переломы и другие травмы. При этом травмы получают не только взрослые, но и дети, и подростки, оставленные без присмотра взрослых, подчеркнула Берзиня.

СНМП обращается к жителям с призывом беречь себя и своих близких, чтобы трагические происшествия не только не затмили празднование Нового года, но и не омрачили всю последующую жизнь.

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