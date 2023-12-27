Из-за невыполнения требований Закона об иммиграции из Латвии выдворят более 1000 граждан России

Из Латвии будут выдворены по меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для требования какого-либо вида на жительство для проживания в стране, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
Упомянутые 1213 лиц до отведенного в поправках к закону срока - 30 ноября - не представили документы для требования какого-либо вида на жительство в Латвии, также недоступна информация о том, что эти люди уже покинули страну.
Из числа лиц, задержавшихся с приведением в порядок своего статуса пребывания в Латвии, 1344 до 30 ноября подали документы для требования какого-либо вида на жительство. Обобщенная до сих пор информация свидетельствует о том, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну, сообщает управление.
Окончательное число лиц, которым из-за невыполнения требований закона придется покинуть Латвию, еще будет подведено, так как 3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство тех граждан России, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции, и которые до 31 декабря 2023 года не подадут заявку на обращение за статусом постоянного жителя Евросоюза.
Важно учитывать, что этот срок подачи документов распространяется только на лиц, которые до 30 ноября повторно проходили проверку госязыка, подчеркнули в PMLP.
В случае, если проверка госязыка не пройдена успешно, управление особо подчеркивает необходимость до 31 декабря текущего года подать заявку на разрешение, которое позволило бы находиться в Латвии два года, чтобы не было прекращено оказание социальных услуг и услуг здравоохранения и дальнейшее пребывание в Латвии не стало незаконным.
Управление особо подчеркивает, что постоянный вид на жительство утратит силу с 3 января 2024 года и в том случае, если гражданин России подаст заявление на требование иного вида вида на жительство.
В этом случае лицо сможет продолжать находиться в Латвии до принятия окончательного решения о виде на жительство, но следует учитывать, что карта вида на жительство, срок действия которой закончится, не может быть использована для путешествия, а также может быть затруднено получение социальных услуг и услуг здравоохранения.
Те граждане России, у которых есть уважительные причины не проходить проверку латышского языка, могут подать документы на вид на жительство до 31 марта 2024 года. Разрешение на пребывание в Латвии будет предоставлено на два года. Уважительными причинами могут считаться существенные связанные со здоровьем причины или другие не зависящие от воли и действия лица причины.
Процесс выдворения не подавших документы на получение вида на жительство, проживающих в Латвии граждан России будет очень сложным и тяжелым, признала 6 декабря в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества глава PMLP Майра Розе.
Закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам России постоянные разрешения на жительство в сентябре 2023 года утратили силу.
Чтобы жить в Латвии, они должны были подать заявку на статус постоянного жителя Евросоюза, а для его получения они должны представить PMLP подтверждение о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых ресурсов.
Политики в последний момент перед вступлением норм в силу решили внести поправки в Закон об иммиграции, предусматривающие для проживающих в Латвии граждан России еще два года, в течение которых пройти проверку латышского языка, чтобы можно было легально продолжать пребывание в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября проживающие в Латвии граждане России должны были сдать хотя бы срочный вид на жительство. Как ранее заявляли представители PMLP, тем гражданам России, которые ничего не сделали для упорядочения своего статуса пребывания, со 2 сентября виды на жительство исчезли и им стали рассылать письма с призывом выехать из страны.
До начала сентября около 3500 лиц не подали PMLP документы для требования статуса постоянного жителя ЕС или не осуществляли заявку на проведение повторной проверки госязыка, в связи с чем эти лица должны были покинуть территорию Латвии.
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