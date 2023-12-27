Из-за невыполнения требований Закона об иммиграции из Латвии выдворят более 1000 граждан России

Политики в последний момент перед вступлением норм в силу решили внести поправки в Закон об иммиграции, предусматривающие для проживающих в Латвии граждан России еще два года, в течение которых пройти проверку латышского языка, чтобы можно было легально продолжать пребывание в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября проживающие в Латвии граждане России должны были сдать хотя бы срочный вид на жительство. Как ранее заявляли представители PMLP, тем гражданам России, которые ничего не сделали для упорядочения своего статуса пребывания, со 2 сентября виды на жительство исчезли и им стали рассылать письма с призывом выехать из страны.