Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая организовала в России вечеринку с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), 27 декабря выставила в своем Instagram-аккаунте два видео, в которых снова принесла извинения за мероприятие.
"Очень хотела бы попросить второй шанс". Ивлеева со слезами снова извинилась за "голую" вечеринку (1)
Ивлеева отмечает, что если бы вечеринка прошла в закрытом формате, это был бы "совершенно другой разговор":
"Но то, что это вышло за рамки наших телефонов - неважно, по чьей вине - это о многом говорит. Это должно было случиться, потому что то поведение, которое транслировалось мной, - я понимаю вашу злость и агрессию, - это неприемлемо".
Девушка рассуждает на видео о том, что связь с аудиторией в последние годы "истончалась", и теперь она выглядит в глазах публики как "человек, слетевший с катушек, который потерял связь с реальностью".
Согласно ее словам, ситуация дала ей понять, настолько она оказалась "оторвана от реальности в погоне за достижениями".
"Мне очень жаль, что так произошло. Видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне", - говорит Ивлеева на видео.
Кроме того, блогерка принесла извинения знаменитостям, которые были на вечеринки и "попали под общую гребенку".
"Для меня это очень важно. Говорят, Россия умеет прощать. Я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Что наверное сейчас и происходит. Я не буду уворачиваться, и готова к любым исходам", - заявила телеведущая.
"Медуза" со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину сообщает, что федеральная налоговая служба начала выездную проверку в отношении Ивлеевой. Проверка "имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела". Согласно информации Telegram-канала 112, Ивлееву проверяют на соблюдение налогового законодательства в период с 2020 по 2023 год.
Telegram-канал Shot пишет, что на проверке компания телеведущей "Ивлеева Продакшн". Вопросы к компании появились в апреле - тогда Ивлеева на фоне ряда налоговых проверок блогеров переписала свою фирму на подругу.
Согласно информации СМИ, сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк "Тинькофф" и оператор МТС. В свою очередь, российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке. Так, из новогодних эфиров уже вырезали кадры с Киркоровым и Лолитой.
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