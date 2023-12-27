Ивлеева отмечает, что если бы вечеринка прошла в закрытом формате, это был бы "совершенно другой разговор":

"Но то, что это вышло за рамки наших телефонов - неважно, по чьей вине - это о многом говорит. Это должно было случиться, потому что то поведение, которое транслировалось мной, - я понимаю вашу злость и агрессию, - это неприемлемо".

Девушка рассуждает на видео о том, что связь с аудиторией в последние годы "истончалась", и теперь она выглядит в глазах публики как "человек, слетевший с катушек, который потерял связь с реальностью".

Согласно ее словам, ситуация дала ей понять, настолько она оказалась "оторвана от реальности в погоне за достижениями".

"Мне очень жаль, что так произошло. Видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне", - говорит Ивлеева на видео.

Кроме того, блогерка принесла извинения знаменитостям, которые были на вечеринки и "попали под общую гребенку".