В Вильнюсе подростки обстреляли из пневматики своего друга, так как он поддержал Украину

Сын проживающей в Вильнюсе гражданки России Ирины Давид в пятницу, 22 декабря, пошел встретиться с друзьями, а домой вернулся с ранами, оставленными пневматическим оружием АК-74М. По словам сына, он подвергся насилию со стороны подростков, так как выразил поддержку Украине и осудил вторжение России, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на литовское издание 15min.lt.
Ирина рассказала в Facebook, что Давид вечером в пятницу с одноклассником и еще одним парнем из параллельного класса пошли в вильнюсскую пиццерию, где начали разговоры "о политике".
Они говорили о вторжении России в Украину - друзья Давида встали на сторону России, тогда как он выразил поддержку Украине, за что два других подростка назвали его "бандеровцем".
После ссоры он покинул пиццерию, однако уже вскоре в него попали пластиковые пули, выпущенные из пневматического "Калашникова", который один из парней взял с собой.
Мать Давида рассказала, что сначала подростки стреляли по бутылкам, а затем прицелились и в ее сына. Он пытался скрыться бегством, но другие подростки продолжили стрелять. Впрочем, позже они извинились и отвели парня на троллейбусную остановку.
Ирина проинформировала о произошедшем муниципальную полицию, которая начала расследование.
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