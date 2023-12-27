В Вильнюсе подростки обстреляли из пневматики своего друга, так как он поддержал Украину

Ирина рассказала в Facebook, что Давид вечером в пятницу с одноклассником и еще одним парнем из параллельного класса пошли в вильнюсскую пиццерию, где начали разговоры "о политике".

Они говорили о вторжении России в Украину - друзья Давида встали на сторону России, тогда как он выразил поддержку Украине, за что два других подростка назвали его "бандеровцем".

После ссоры он покинул пиццерию, однако уже вскоре в него попали пластиковые пули, выпущенные из пневматического "Калашникова", который один из парней взял с собой.

Мать Давида рассказала, что сначала подростки стреляли по бутылкам, а затем прицелились и в ее сына. Он пытался скрыться бегством, но другие подростки продолжили стрелять. Впрочем, позже они извинились и отвели парня на троллейбусную остановку.

Ирина проинформировала о произошедшем муниципальную полицию, которая начала расследование.

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