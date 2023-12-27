Ропажская дума поддержала присоединение Балтэзерса к Адажскому краю

Несмотря на то, что в связи с административно-территориальной реформой изначально было озвучено предложение о присоединении всей Гаркалнской волости к Адажскому краю, сегодня Ропажская дума приняла решение о разделении Гаркалне путем присоединения населенного пункта Балтэзерс к Адажскому краю, но с сохранением в Ропажском крае других территорий вокруг озера Балтэзерс, например, Приедкалне и Букулты.

В заседании думы приняли участие и жители Гаркалнской волости, которые выразили резкие возражения против неправильной, по их мнению, интерпретации данных опроса, а также недостаточного информирования жителей о возможности участия в опросе.

По мнению этих жителей, следует учитывать мнение проголосовавших жителей.

Перед заседанием думы также было распространено письмо жителей, в котором жители Балтэзерса призвали Ропажскую думу поддержать разделение Гаркалнской волости.

Во время заседания думы жители высказывали различные упреки и призывы, например, не платить налоги самоуправлению. По словам жителей, в прошлом году жители Гаркалнской волости внесли в бюджет края 21 млн евро налогов.