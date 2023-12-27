Ропажская дума поддержала присоединение Балтэзерса к Адажскому краю

Сегодня дума Ропажского края поддержала присоединение населенного пункта Балтэзерс к Адажскому краю.
Несмотря на то, что в связи с административно-территориальной реформой изначально было озвучено предложение о присоединении всей Гаркалнской волости к Адажскому краю, сегодня Ропажская дума приняла решение о разделении Гаркалне путем присоединения населенного пункта Балтэзерс к Адажскому краю, но с сохранением в Ропажском крае других территорий вокруг озера Балтэзерс, например, Приедкалне и Букулты.
В заседании думы приняли участие и жители Гаркалнской волости, которые выразили резкие возражения против неправильной, по их мнению, интерпретации данных опроса, а также недостаточного информирования жителей о возможности участия в опросе.
По мнению этих жителей, следует учитывать мнение проголосовавших жителей.
Перед заседанием думы также было распространено письмо жителей, в котором жители Балтэзерса призвали Ропажскую думу поддержать разделение Гаркалнской волости.
Во время заседания думы жители высказывали различные упреки и призывы, например, не платить налоги самоуправлению. По словам жителей, в прошлом году жители Гаркалнской волости внесли в бюджет края 21 млн евро налогов.
Также прозвучал упрек в адрес депутатов думы прежнего Гаркалнского края и мэра, которые в последний момент приняли решение, противоречащее желанию, выраженному в опросах жителями, явно поддерживающими идею присоединения Гаркалне к Адажи.
Помимо поселка Балтэзерс, предлагается передать Адажскому краю отдельные другие места, что позволит более успешно обслуживать, развивать и содержать территории, например, Адажскому краю планируется передать территорию, необходимую для развития поселка Марсили.
В свое время планы административно-территориальной реформы предусматривали присоединение к Адажскому краю более крупной части бывшего Гаркалнского края - вплоть до Видземского шоссе.
Как сообщалось, окончательный вариант плана по разделению Гаркалнской волости будет направлен в самоуправление Адажского края.
Окончательное решение по разделению Гаркалнской волости должен будет принять Сейм.
С 30 октября по 28 ноября состоялись публичное обсуждение проекта плана по разделению Гаркалнской волости и опрос жителей. Большинство участников опроса из Гаркалнской волости выразили поддержку присоединению волости к Адажскому краю. В среду жители Гаркалне распространили открытое письмо, в котором призвали учесть их мнение при принятии решения о присоединении Гаркалне к Адажскому краю.
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