Ринкевич раскрыл важнейшие задачи правительства в 2024 году

Он назвал три области, в которых, по его мнению, правительство Эвики Силини будет активнее работать в следующем году. В первую очередь это безопасность - необходимо развивать систему гражданской обороны, укреплять границу, повышать зарплаты в системе внутренних дел и решать другие вопросы.

По словам президента, в последние годы в Латвии значительно выросла бюрократия, и правительство должно приложить усилия для ее сокращения.

Третьим важным направлением работы Ринкевич назвал содействие экономической деятельности и экономическому развитию, например, правительство должно подумать о том, как стимулировать кредитование и привлекать инвестиции. Также предстоит большая работа по продвижению проекта Rail Baltica.

Самыми положительными решениями за первые 100 дней работы правительства Силини Ринкевич назвал принятие бюджета, решения о тарифах на электроэнергию и "некоторый прогресс в вопросах прав человека".

Ринкевич все еще ждет, когда в "истории" с частными полетами бывшего премьер-министра, а ныне министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша будет поставлена какая-то точка - например, заключение Госконтроля. "Я понимаю, что у общества еще нет ощущения, что достигнута полная ясность", - сказал президент.

Говоря о последней новости - информации Управления по делам гражданства и миграции о том, что из Латвии будут высланы не менее 1200 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране, - президент не стал оценивать, много это или мало, но подчеркнул, что закон должен соблюдаться. "Сейчас это вопрос принципа", - добавил политик.

По мнению Ринкевича, необходимо глубоко проанализировать, почему такое большое количество людей, проживающих здесь, решило полностью игнорировать требования закона.

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