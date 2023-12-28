Мужчина, у которого более 180 детей, расстроен, что не может найти себе девушку

Мужчина, который переспал с более чем 200 женщинами и имеет более 180 детей, публично выразил разочарование тем, что не может найти партнершу, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на The Sun.
Донор спермы Джо, 51 год, известен как "Северный Ангел" после того, как помог сотням женщин родить детей. Он оплодотворяет женщин, с которыми знакомится в Интернете, посредством секса - без поцелуев и ласок.
Одинокий Джо путешествовал по Америке, Аргентине, Италии, Сингапуру, Филиппинам и Великобритании, "жертвуя" свою сперму. За услуги ему не платят. Он также участвовал во многих родах и поддерживает контакт с детьми, если на это согласны сами матери.
Но, несмотря на то, что Джо "занят в спальне", он изо всех сил пытается найти постоянную спутницу жизни. "Я все еще одинок. Очень трудно найти кого-то, кто мог бы терпеть такой образ жизни. Женщины говорят, что могут справиться, но это вызывает у них сильную ревность. Женщина хочет, чтобы мужчина посвятил себя ребенку, а у меня их так много", - говорит Джо.
Как поясняет The Sun, нехватка доноров спермы в сочетании с высокой стоимостью ЭКО заставила тысячи женщин искать помощи в социальных сетях.
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