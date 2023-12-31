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Апельсиновая лихорадка и чудо техники - радио: как в Латвии встречали Новый год в 30-е годы

Перевод: rus.tvnet.lv
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Апельсиновая лихорадка и чудо техники - радио: как в Латвии встречали Новый год в 30-е годы
Апельсиновая лихорадка и чудо техники - радио: как в Латвии встречали Новый год в 30-е годы Фото: periodika.lv

В конце 1936 и 1937 годов ничто не свидетельствовало о приближающейся оккупации СССР. Новый год в Латвии встречали радостно, шумно и обильно. В столичных ресторанах все столики зарезервированы, билеты в Оперу и театры распроданы; вечером 31 декабря улицы Риги полны празднично одетых людей, которые желают друг другу счастья и достижений. Для рыбоводов и виноделов Новый год - время прибыли; в деревнях молодежь развлекается и предсказывает будущее, скача на клюке и стучась в двери свинарника, пока в Опере изысканная публика поднимает пост за Вождя. Как Новый год встречали много десятилетий назад, рассказывают газеты 30-х годов.

4 января 1938 года Jaunākās Ziņas писала, что "ребенок с открытым сердцем, подобных которому еще не было описано в мировой медицинской литературе, умер". "В Риге прошлой осенью родился не полностью развившийся ребенок - Янис Домбровскис. У него была слабо развита передняя часть грудной клетки и живота. Внутренние органы в верхней части брюшной полости и сердце также были недоразвиты и смещены. Сердце было врожденно аномальным, и жизнь ребенка постоянно находилась в опасности.

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