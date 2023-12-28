Пассажиров обслуживают семь новых электропоездов

До конца года планируется обслуживать пассажиров уже на 12 новых поездах.

Как рассказали в PV, первоначально производитель поездов, чешская компания Škoda Vagonka, выразила намерение поставить PV до 19 новых составов до конца этого года, но в итоге было подготовлено 17 новых составов, которые PV закончило принимать вчера, 27 декабря.

Представители PV также отметили, что интерактивная карта поездов на сайте компании правильно отражает только часть новых электропоездов, курсирующих по линиям, так как от остальных поездов Škoda не получено достаточных GPS-данных для точного отображения.

Галерея: В Латвии начали курсировать новые электропоезда

Škoda Vagonka исправит алгоритмы обработки данных в этих поездах в ближайшие несколько дней.

В то же время PV работает над тем, чтобы в начале января выпустить новую версию мобильного приложения с рядом функциональных улучшений, включая возможность определить, какие рейсы выполняются новыми поездами.

Как сообщалось, первые три новых поезда начали курсировать в Латвии с 15 декабря в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда пошли и в Елгаву.

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