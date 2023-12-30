Польша обещает РФ более жестко отреагировать на пролет ракет

При этом ракета не была сбита и не упала - она покинула воздушное пространство Польши, преодолев в совокупности около 40 км польской территории. Бартошевский позднее указал, что польским военным известен тип этой ракеты, однако информация об этом засекречена.

На территорию Польши падала ракета С-300

15 ноября 2022 года на территорию села Пшеводув, расположенного в 10 км от границы Польши с Украиной, упала ракета "российского производства", в результате чего погибли два местных жителя.

Киев поначалу обвинил в произошедшем РФ, однако президент Польши Анджей Дуда на следующий день после инцидента заявил, что упавшая ракета с большой вероятностью принадлежала украинскому комплексу ПВО С-300.

Дуда при этом отметил, что речь не идет о преднамеренной атаке. Ракета, вероятно, была запущена одним из комплексов ПВО, отражавших очередную массированную российскую атаку на украинские объекты критической инфраструктуры, в ходе которой по Украине было выпущено около 100 ракет.

В связи с этим инцидентом Германия предложила Польше на время разместить специальную миссию бундесвера с тремя комплексами ПВО Patriot на юге страны вблизи границы с Украиной. Системы ПВО были выведены из Польши в ноябре 2023 года.