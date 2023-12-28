Видео ⟩ В Елгаве BMW и Audi ехали на скорости 140 км/ч. Водителей сурово наказали

Видео: Превышение скорости в Елгаве

Незадолго до Рождества, вечером 23 декабря, в 21:10 в Елгаве, на улице Атмодас, сотрудники полиции заметили два автомобиля - Audi и BMW, которые ехали очень быстро, хотя разрешенная скорость движения в том месте составляла 50 км/ч.

У обоих автомобилей была зафиксирована скорость почти 140 км/ч.

Полиция немедленно приказала обоим водителям остановить автомобили. При проверке личности водителей правоохранители установили, что за рулем Audi находился 18-летний мужчина, а за рулем BMW - 19-летняя девушка. Также установлено, что молодые люди знают друг друга и нарушили скорость согласованно.

За данное нарушение в отношении каждого из водителей возбужден процесс об административном правонарушении.

Водители оштрафованы на 540 евро, также их лишили прав управления транспортом на один год.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не проявлять безрассудство и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

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