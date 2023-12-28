Прокуратура Украины: убийство пленных солдат ВСУ совершили "псковские десантники"

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что трое украинских военнопленных были убиты в Запорожской области военнослужащими 76-й псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает независимое российское СМИ "Медуза".
"Эта дивизия уже известна военными преступлениями, совершенными в Украине, в частности, в Киевской области", - сказал Юрий Белоусов, руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора.
Белусов заявил, что расследование дела началось 16 декабря, сразу после того, как украинские власти были проинформированы о случившемся. Он отметил, что имена погибших солдат также установлены, но они пока не разглашаются.
Уже сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины сообщила о начале расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с опубликованным в Интернете видео, на котором показано, как российские солдаты, предположительно, расстреливают украинских пленных.
Russian forces coldly execute Ukrainian POWs from the 117th Brigade.— Bandera Fella *-^ (@banderafella) December 27, 2023
Hey @ICRC @hrw, did you miss the latest blockbuster? It’s a horror show by Russian forces, guest-starring our brave 117th Brigade as victims. Time to swap your popcorn for a pen and write this down. Human… pic.twitter.com/1WN08neS95
Установлено, что российские военные расстреливали пленных украинских солдат, которые не оказали сопротивления, подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины.
По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено в декабре 2023 года в Запорожской области вблизи населенного пункта Работино. В Минобороны России обвинения не прокомментировали.
СМИ сообщают, что Украина второй раз с начала декабря обвиняет РФ в расстреле пленных. 2 декабря в сети появилось видео, которое предположительно было снято в Степновском районе Донецкой области.
На видео несколько, предположительно российских солдат, стреляют в двух солдат, которые, выйдя из блиндажа, сдаются в плен. Российская сторона также не прокомментировала инцидент.
13 декабря украинская редакция "Радио Cвобода" опубликовала видео, снятое с беспилотника в Запорожской области, на котором видно, как, судя по всему, группа российских военных использует пленных украинских солдат в качестве живого щита при атаке на украинские позиции. Предполагается, что по крайней мере один пленник при этом погиб.
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