Прокуратура Украины: убийство пленных солдат ВСУ совершили "псковские десантники"

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено в декабре 2023 года в Запорожской области вблизи населенного пункта Работино. В Минобороны России обвинения не прокомментировали.

СМИ сообщают, что Украина второй раз с начала декабря обвиняет РФ в расстреле пленных. 2 декабря в сети появилось видео, которое предположительно было снято в Степновском районе Донецкой области.

На видео несколько, предположительно российских солдат, стреляют в двух солдат, которые, выйдя из блиндажа, сдаются в плен. Российская сторона также не прокомментировала инцидент.

13 декабря украинская редакция "Радио Cвобода" опубликовала видео, снятое с беспилотника в Запорожской области, на котором видно, как, судя по всему, группа российских военных использует пленных украинских солдат в качестве живого щита при атаке на украинские позиции. Предполагается, что по крайней мере один пленник при этом погиб.

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