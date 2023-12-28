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Видео ⟩ Опубликовано видео, на котором солдаты РФ, предположительно, расстреливают пленных ВСУ (1)

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Опубликовано видео, на котором солдаты РФ, предположительно, расстреливают военнопленных ВСУ
Опубликовано видео, на котором солдаты РФ, предположительно, расстреливают военнопленных ВСУ Фото: Ekrānuzņēmums no video/hromadske/"Telegram"

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве в связи с опубликованным в сети видео, на котором российские военные, вероятно, расстреливают украинских пленных.

Видео, снятое беспилотником, распространилось по нескольким каналам в мессенджере Telegram. На ролике видно, как в трех людей в военной форме, стоящих на коленях, с расстояния нескольких метров стреляют люди, одетые в другую форму.

Установлено, что российские военные расстреляли пленных украинских солдат, которые не оказали сопротивления, подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины. По данным прокуратуры, преступление было совершено в декабре 2023 года в Запорожской области недалеко от Работино.

В Минобороны России обвинения не прокомментировали.

СМИ сообщают, что Украина второй раз с начала декабря обвиняет РФ в расстреле пленных. 2 декабря в сети появилось видео, которое предположительно было снято в Степновском районе Донецкой области.

На видео несколько, предположительно российских солдат, стреляют в двух солдат, которые, выйдя из блиндажа, сдаются в плен. Российская сторона также не прокомментировала инцидент.

13 декабря украинская редакция "Радио Cвобода" опубликовала видео, снятое с беспилотника в Запорожской области, на котором видно, как, судя по всему, группа российских военных использует пленных украинских солдат в качестве живого щита при атаке на украинские позиции. Предполагается, что по крайней мере один пленник при этом погиб.

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