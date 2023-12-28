Видео, снятое беспилотником, распространилось по нескольким каналам в мессенджере Telegram. На ролике видно, как в трех людей в военной форме, стоящих на коленях, с расстояния нескольких метров стреляют люди, одетые в другую форму.

Russian forces coldly execute Ukrainian POWs from the 117th Brigade.



Hey @ICRC @hrw, did you miss the latest blockbuster? It’s a horror show by Russian forces, guest-starring our brave 117th Brigade as victims. Time to swap your popcorn for a pen and write this down. Human… pic.twitter.com/1WN08neS95 — Bandera Fella *-^ (@banderafella) December 27, 2023

Установлено, что российские военные расстреляли пленных украинских солдат, которые не оказали сопротивления, подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины. По данным прокуратуры, преступление было совершено в декабре 2023 года в Запорожской области недалеко от Работино.

В Минобороны России обвинения не прокомментировали.

СМИ сообщают, что Украина второй раз с начала декабря обвиняет РФ в расстреле пленных. 2 декабря в сети появилось видео, которое предположительно было снято в Степновском районе Донецкой области.

На видео несколько, предположительно российских солдат, стреляют в двух солдат, которые, выйдя из блиндажа, сдаются в плен. Российская сторона также не прокомментировала инцидент.

13 декабря украинская редакция "Радио Cвобода" опубликовала видео, снятое с беспилотника в Запорожской области, на котором видно, как, судя по всему, группа российских военных использует пленных украинских солдат в качестве живого щита при атаке на украинские позиции. Предполагается, что по крайней мере один пленник при этом погиб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!