Командующий армией Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией

"Наше общество должно подготовиться к этому", - сказал Мартин Вайнен. По его мнению,

Нидерландам следует последовать примеру таких стран, как Швеция, Финляндия и страны Балтии, которые лучше подготовлены к возможной войне.

Он подчеркнул, что гражданского населения это означает, что должны быть созданы запасы еды и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций

"Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована, потому что мы расположены на расстоянии 1 500 километров", - предупредил Мартин Вайнен.

Он отметил, что Россия продолжает усиливаться и в качестве сдерживающего фактора необходима сильная армия.

"Есть только один язык, который Россия понимает, и это крепкая армия", - сказал он.

Вайнен возлагает большие надежды на добровольную годовую военную службу, на которую уже записались около 600 молодых людей, но Вайнен надеется, что это число будет расти.

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