Командующий армией Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией

Главнокомандующий Королевской армией Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что и голландские вооруженные силы, и общество должны готовиться к возможной войне с Россией. Об этом он сказал в интервью местному изданию De Telegraaf.
"Наше общество должно подготовиться к этому", - сказал Мартин Вайнен. По его мнению,
Нидерландам следует последовать примеру таких стран, как Швеция, Финляндия и страны Балтии, которые лучше подготовлены к возможной войне.
Он подчеркнул, что гражданского населения это означает, что должны быть созданы запасы еды и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций
"Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована, потому что мы расположены на расстоянии 1 500 километров", - предупредил Мартин Вайнен.
Он отметил, что Россия продолжает усиливаться и в качестве сдерживающего фактора необходима сильная армия.
"Есть только один язык, который Россия понимает, и это крепкая армия", - сказал он.
Вайнен возлагает большие надежды на добровольную годовую военную службу, на которую уже записались около 600 молодых людей, но Вайнен надеется, что это число будет расти.
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