Видео ⟩ Спор по поводу парковки у Akropole Alfa закончился плевком на машину

Водитель Volvo Дэниел несколько раз объехал территорию супермаркета Akropole Alfa в поисках места для парковки автомобиля. Наконец-то появилось одно место под знаком с надписью "Семейная парковка". Дэниел приехал со своей женой и чувствовал себя подходящим кандидатом, чтобы оставить машину там.

"Мы припарковали машину и зашли внутрь. Через 40 минут я вышел, и сначала показалось, что это сделала птица, но когда я подошел ближе, то увидел, что это сделал человек", - вспоминает Дэниел, владелец Volvo.

Водитель утверждает, что лобовое стекло машины было сильно испачкано, но он не понимает, как это могло произойти. Мужчина решил проверить запись видеорегистратора. Мимо машины Дэниела проходил мужчина, который выражал критические замечания.

Момент плевков не был зафиксирован на видео, и этот факт не подтвердила полиция. Так или иначе, Дэниел считает, что нетерпеливый отец четверых детей был убежден в своей правоте и поэтому решил наказать незнакомца.

"Возможно, бедняга обиделся, что ему и его детям придется поставить машину подальше - не на "семейное место". Я бы посоветовал этому человеку обратиться к психологу", - говорит Дэниел.

Представители Akropole Alfa подчеркивают, что водители могут беспрепятственно пользоваться семейными парковочными местами, если в салоне автомобиля имеется детское кресло, которое есть и в машине Дэниела.

За плевок на чужую машину вас могут оштрафовать или сделать предупреждение.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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