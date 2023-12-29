Что не так с законопроектом о мобилизации в Украине?

Пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК при мобилизации?

"Очевидно, что здесь открывается пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК, потому что по их решению к военнообязанным будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их не увидел, - написала Геращенко в Facebook.

Фракция "Батькивщина" заявила, что не будет голосовать за правительственный законопроект по мобилизации. "В данном варианте (...) закон не решает проблемы, он неэффективен, неконституционен, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", - заверила лидер фракции Юлия Тимошенко в видеоролике, размещенном в Facebook.

"Никто не хочет брать ответственность за непопулярные в решения"

Несмотря на острую критику, правительство, в том числе и министр обороны Рустем Умеров, пока не комментируют ситуацию вокруг законопроекта. Молчит и пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа". 26 декабря президент Зеленский в видеообращении заявил, что было бы правильным, если бы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно: "Чтобы люди понимали, каково видение военного командования, какие мотивы (для принятия. - Ред.) тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов".