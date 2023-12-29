Видео ⟩ ISW: Захват Марьинки не даст России плацдарма для дальнейшего нападения

По мнению аналитиков ISW, если российские силы значительно не улучшат свои возможности осуществлять быстрое механизированное продвижение вперед, о чем сейчас ничто не свидетельствует, то захват Марьинки не обеспечит им значительного прогресса.

Опубликованные 25 декабря данные геолокации свидетельствует, что российские войска продвинулись вперед в северной части Марьинки. По наблюдениям ISW, российские войска, вероятно, контролируют большую часть, если не всю Марьинку, несмотря на то, что 26 декабря еще не было официального подтверждения того, что Россия полностью захватила этот город.

"Liberated Marinka" and "Heavily bombed (for 9 years) Donetsk" side by side pic.twitter.com/FYgYsfSyVI — 2R4U 🇺🇦 (@2Russophobic4u) December 27, 2023

ISW указывает, что небольшой и полностью уничтоженный населенный пункт не обеспечит российским силам безопасную оперативную базу, с которой можно разворачивать дальнейшие наступательные операции.

Марьинка находится в неполном километре от линии фронта, каким он был до повторного вторжения России, и украинские силы уже давно укрепили большинство окружающих населенных пунктов, которые Россия пытается занять.

С 24 февраля 2022 года российские войска продвинулись в Марьинке примерно на три километра, и ничто не свидетельствует о том, что продвижение России к следующему населенному пункту, установленному в качестве тактической цели, будет более быстрым.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 26 декабря сообщил, что украинская армия по-прежнему находится в северной части Марьинки, однако добавил, что город уничтожен полностью.

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