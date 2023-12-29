Фото ⟩ Легенда латвийского рэпа Озолс собрал переполненную "Арена Рига"

Легенда латвийского хип-хопа Гиртс Розенталс (более известный как Ozols) 28 декабря дал "Арена Рига" сольный концерт, который стал самым крупным в карьере рэп-исполнителя. Взгляните на фотообзор, подготовленный TVNET с одного из самых значимых событий местного рэп-мира этого года!
Галерея: Концерт рэпера Озолса в "Арена Рига"
Концерт проходил в двух частях - первая часть была посвящена выступлению с биг-бэндом Латвийского радио и Кристиной Праулиней, которое придало новый и насыщенный колорит уже известным композициям, созданным в последние годы. Вторая же часть представляла собой ретроспективу самых ярких синглов исполнителя всех времен.
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