Фото ⟩ Легенда латвийского рэпа Озолс собрал переполненную "Арена Рига"

Легенда латвийского хип-хопа Гиртс Розенталс (более известный как Ozols) 28 декабря дал "Арена Рига" сольный концерт, который стал самым крупным в карьере рэп-исполнителя. Взгляните на фотообзор, подготовленный TVNET с одного из самых значимых событий местного рэп-мира этого года!