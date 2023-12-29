Из тюрьмы освобождена Джипси Роуз, которая уговорила поклонника убить ее мать-мучительницу

32-летняя Джипси Роуз в четверг была досрочно освобождена из женской тюрьмы Чилликоте в Миссури. Она отбыла 85% своего наказания.

Клодине "Диди" Бланшард годами делала вид, что у ее дочери лейкемия, атрофия мышц и другие тяжелые проблемы со здоровьем, девочка была вынуждена выдавать себя за инвалида, перемещаться в инвалидном кресле и питаться через трубочку. Однако на самом деле у матери был синдром Мюнхаузена - она была патологической лгуньей, чтобы привлечь внимание и сочувствие других людей, утверждал адвокат Джипси Роуз. Диди получала и блага другого вида, например, пожертвования, встречи со знаменитостями, поездку в Диснейленд, ей даже бесплатно построили дом.

В 2015 году Джипси Роуз на христианском портале для знакомств начала переписываться с Николасом Годджоном. В то время мать подвергала Джипси Роуз физическому насилию и приковывала девушку к кровати. В это время Джипси Роуз поняла, что на самом деле она здорова.

Она дала Годджону нож и уговорила ударить им его мать, пока сама пряталась в ванной.

"Я хотела освободиться от нее, - заявила в 2018 году на суде Джипси Роуз. - Я уговорила его".

В 2016 году Джипси Роуз признала вину в убийстве второй степени. Принимая во внимание перенесенное насилие, ее приговорили к относительно мягкому наказанию - десяти годам тюрьмы.

Отбывая наказание, Джипси Роуз вышла замуж за 37-летнего Райана Скотта Андерсона.

О ее жизни снято несколько документальных сериалов.

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