Видео ⟩ "Контролируются ли такие действия?" Водитель NMPD в Риге грубо нарушил правила

Зрительница передачи Bez tabu Санита в Риге, во время ожидания зеленого сигнала светофора на перекрестке Карля Улманя гатве с Виенибас гатве, зафиксировала возможное нарушение правил дорожного движения - потенциальным нарушителем является водитель оперативного транспорта Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
"Хотелось бы спросить, действительно ли сотрудники NMPD могут нарушать правила дорожного движения без включенного светового и звукового сигнала? На перекрестке Виенибас и Улманя гатве, двигаясь по Виенибас гатве по направлению к торговому центру Aleja, можно ехать только направо или право, а машина медиков стоит и ждет, когда можно будет повернуть налево. Контролируются ли такие действия? Зачем осознанно, без необходимости нарушаются правила?" - вопрошает Санита.
Критически к снятому Санитой видео и видимой ситуации отнесся и эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, который указал, что без включенных проблесковых маячков и специального звукового сигнала оперативный транспорт, несмотря на все трафарирование, является таким же транспортным средством, как и любое другое обычное средство передвижения без каких-либо преимуществ.
Представитель NMPD Эгил Лапиньш признал, что в конкретной ситуации водитель действительно проигнорировал правила дорожного движения.
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