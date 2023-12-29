Видео ⟩ "Контролируются ли такие действия?" Водитель NMPD в Риге грубо нарушил правила

"Хотелось бы спросить, действительно ли сотрудники NMPD могут нарушать правила дорожного движения без включенного светового и звукового сигнала? На перекрестке Виенибас и Улманя гатве, двигаясь по Виенибас гатве по направлению к торговому центру Aleja, можно ехать только направо или право, а машина медиков стоит и ждет, когда можно будет повернуть налево. Контролируются ли такие действия? Зачем осознанно, без необходимости нарушаются правила?" - вопрошает Санита.