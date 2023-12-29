На войне в Украине погиб "тулунский маньяк": россиянин изнасиловал по меньшей мере 27 женщин

Убийца в апреле 2023 года подписал контракт с одной из частных военных компаний и через месяц отправился на фронт. Он погиб 29 мая под Луганском.

Смерть Шувалова подтвердили трое его однополчан. Они указали, что его тело не удалось забрать с поля боя.

Павел Шувалов был задержан в Тулуне в 2019 году. По данным правоохранительных органов, в период с 1991 по 2019 год он изнасиловал по меньшей мере 27 женщин.

Суду удалось доказать вину обвиняемого в двух изнасилованиях и двух убийствах. В октябре 2021 года Шувалова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После начала полномасштабного вторжения в Украину, власти России и поддержанные ими частные военные компании начали активно вербовать заключенных из колоний на фронт.

Им обещали помилование после шести месяцев участия в боевых действий, в связи с чем множество осужденных за тяжкие преступления были освобождены.

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