На войне в Украине погиб "тулунский маньяк": россиянин изнасиловал по меньшей мере 27 женщин

В ходе боевых действий в Украине был ликвидирован 55-летний житель города Тулун Иркутской области Павел Шувалов, известный как "тулунский маньяк" - он был осужден по обвинению в убийствах и изнасилованиях, пишет "Медуза" со ссылкой на Lenta.ru.
Убийца в апреле 2023 года подписал контракт с одной из частных военных компаний и через месяц отправился на фронт. Он погиб 29 мая под Луганском.
Смерть Шувалова подтвердили трое его однополчан. Они указали, что его тело не удалось забрать с поля боя.
Павел Шувалов был задержан в Тулуне в 2019 году. По данным правоохранительных органов, в период с 1991 по 2019 год он изнасиловал по меньшей мере 27 женщин.
Суду удалось доказать вину обвиняемого в двух изнасилованиях и двух убийствах. В октябре 2021 года Шувалова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
После начала полномасштабного вторжения в Украину, власти России и поддержанные ими частные военные компании начали активно вербовать заключенных из колоний на фронт.
Им обещали помилование после шести месяцев участия в боевых действий, в связи с чем множество осужденных за тяжкие преступления были освобождены.
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