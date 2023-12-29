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Впечатляюще! Руководитель детского сада в Саулкрасты связала детям более 200 подарков

rus.tvnet.lv
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Фото: Saulkrastu novada pašvaldība

Яна Буковска, заведующая дошкольным образовательным учреждением Rūķītis в Саулкрасты, приготовила для своих воспитанников по-настоящему душевные подарки.

Как отмечает самоуправление района, Яна Буковска продолжает заложенную ей же традицию дарить сердечный подарок каждому воспитаннику в праздник.

В этом году заготовлен 251 разноцветный дракончик, связанный своими руками, ведь новый, 2024 год, станет годом Дракона по восточному календарю.

Самоуправление Саулкрастского края поделилось кадрами впечатляющих трудов Буковской. Пост также вызвал большое восхищение среди пользователей социальных сетей.

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