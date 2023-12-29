Впечатляюще! Руководитель детского сада в Саулкрасты связала детям более 200 подарков

Saulkrastu PII “Rūķītis” vadītāja Jana Bukovska turpina pašas iedibināto tradīciju uz Ziemassvētkiem katram audzēknim sarūpēt sirsnīgu dāvaniņu, to noadot. Šogad sarūpēts 251 pašas adīts krāsains pūķītis. #saulkrasti #pūķagads #pārsteigums #Ziemassvētki pic.twitter.com/tg80LWujic — Saulkrastu novads (@Saulkrastu_nov) December 18, 2023

Как отмечает самоуправление района, Яна Буковска продолжает заложенную ей же традицию дарить сердечный подарок каждому воспитаннику в праздник.

В этом году заготовлен 251 разноцветный дракончик, связанный своими руками, ведь новый, 2024 год, станет годом Дракона по восточному календарю.

Самоуправление Саулкрастского края поделилось кадрами впечатляющих трудов Буковской. Пост также вызвал большое восхищение среди пользователей социальных сетей.

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