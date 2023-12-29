Экс-главу томского штаба Навального приговорили к девяти годам колонии

После этого штабы Навального в российских регионах были закрыты.

Однако уже в сентябре стало известно, что против Навального и ряда его соратников заведены дела об экстремистском сообществе.

В частности, обвинения в экстремизме предъявили бывшей главе штаба политика в Уфе Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой в Томске, Вадиму Останину в Барнауле и Захару Сарапулову в Иркутске.

Чанышеву в итоге приговорили к семи с половиной годам колонии, Останина — к девяти, а Сарапулова, пошедшего на сделку со следствием, — к году условно.

Самому Навальному в августе 2023 года дали 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании и руководстве экстремистским сообществом.

Все эти процессы проходили в закрытом режиме.

Дело Фадеевой

Фадеева была задержана два года назад — в конце декабря 2021 года. Тогда к ней и Захару Сарапулову, экс-главе штаба Навального в Иркутске, пришли с обысками.

Активистку обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков (внесен в реестр «иноагентов») рассказывал, что, как и другим координаторам штабов, он предлагал Фадеевой уехать из России, однако она «наотрез отказалась» от этой идеи.

Сначала суд назначил Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий — ей запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия.

Однако в октябре активистку поместили сначала под домашний арест, а затем — в СИЗО. Заключить Фадееву под стражу потребовал прокурор. Из-за какого нарушения со стороны активистки была ужесточена мера пресечения, не сообщалось.

Сарапулов, задержанный в один день с Фадеевой, выступал в качестве свидетеля обвинения на процессе против нее. Он подтвердил в суде, что, будучи сотрудником штаба, участвовал в не согласованных с властями митингах, а также признал, что участвовал в экстремистском сообществе.