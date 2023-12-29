Экс-главу томского штаба Навального приговорили к девяти годам колонии

Суд в Томске назначил девять лет колонии экс-главе местного штаба Алексея Навального ("Штабы Навального" объявлены в России экстремистской организацией и запрещены) Ксении Фадеевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан.
Фадеева вину не признала. Гособвинитель просил приговорить ее к десяти с половиной годам колонии.
Защита Фадеевой будет обжаловать приговор в вышестоящем суде, сообщается в телеграм-канале группы поддержки активистки.
«То, что происходило в этом процессе, ничего общего с правосудием не имеет. Последнюю неделю над нами фактически просто издевались. Сторона защиты была ограничена в стадии представления доказательств», — заявил адвокат Фадеевой Семен Воднев.
Как сообщала ранее группа поддержки Фадеевой, судья Советского суда Томска Дмитрий Худяков настаивал на проведении заседаний с утра до поздней ночи. Заседания длились по 12 часов в день.
В среду вечером, 27 декабря, по словам свидетелей защиты, в суд пришлось вызывать скорую помощь, так как Фадеевой и ее защитнику стало плохо.
Фадеева была координатором штаба Навального в Томске, а в 2020 году — спустя месяц после произошедшего в городе отравления политика «новичком» — выиграла выборы в городскую думу при поддержке «Умного голосования». Через год активистка была задержана.
Обвинения в экстремизме
В июне 2021 года Мосгорсуд признал штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России.
После этого штабы Навального в российских регионах были закрыты.
Однако уже в сентябре стало известно, что против Навального и ряда его соратников заведены дела об экстремистском сообществе.
В частности, обвинения в экстремизме предъявили бывшей главе штаба политика в Уфе Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой в Томске, Вадиму Останину в Барнауле и Захару Сарапулову в Иркутске.
Чанышеву в итоге приговорили к семи с половиной годам колонии, Останина — к девяти, а Сарапулова, пошедшего на сделку со следствием, — к году условно.
Самому Навальному в августе 2023 года дали 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании и руководстве экстремистским сообществом.
Все эти процессы проходили в закрытом режиме.
Дело Фадеевой
Фадеева была задержана два года назад — в конце декабря 2021 года. Тогда к ней и Захару Сарапулову, экс-главе штаба Навального в Иркутске, пришли с обысками.
Активистку обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).
Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков (внесен в реестр «иноагентов») рассказывал, что, как и другим координаторам штабов, он предлагал Фадеевой уехать из России, однако она «наотрез отказалась» от этой идеи.
Сначала суд назначил Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий — ей запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия.
Однако в октябре активистку поместили сначала под домашний арест, а затем — в СИЗО. Заключить Фадееву под стражу потребовал прокурор. Из-за какого нарушения со стороны активистки была ужесточена мера пресечения, не сообщалось.
Сарапулов, задержанный в один день с Фадеевой, выступал в качестве свидетеля обвинения на процессе против нее. Он подтвердил в суде, что, будучи сотрудником штаба, участвовал в не согласованных с властями митингах, а также признал, что участвовал в экстремистском сообществе.