Секретный военный космический корабль X-37B стартовал в США в ночь на пятницу, 29 декабря. Запуск впервые был осуществлен с космодрома Канаверал во Флориде с использованием сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, которая способна вывести аппарат на более высокую, чем прежде, орбиту. Предыдущие полеты X-37B, когда он был доставлен в космос ракетой Atlas V, а затем Falcon 9, осуществлялись на высоте до двух тысяч километров над Землей.

Министерство обороны США опубликовало очень мало информации о миссии, заявив в ноябре, что она будет включать в себя "множество передовых экспериментов", в том числе "эксплуатацию X-37B в новых орбитальных режимах, эксперименты с будущими технологиями изучения космоса и изучение воздействие радиации на материалы, предоставленные НАСА." Как долго корабль будет оставаться на орбите, не сообщается, но ожидается, что миссия продлится до июня 2026 года. В последний раз он провел на орбите более двух лет.

Старт отменялся трижды

Запуск X-37B опоздал на две недели после того, как его трижды отменяли из-за плохой погоды и технических проблем. Две недели назад Китай отправил на орбиту свой секретный роботизированный космический самолет Shenlong ("Божественный дракон").

Космический дрон X-37B выглядит как мини-версия пилотируемого космического корабля. Его длина девять метров, размах крыльев 4,5 метра, а грузоподъемность составляет около 5 тонн. Корабль питается от солнечных батарей. После полета на орбиту корабль осуществляет посадку в самолетном режиме.

X-37B эксплуатируется с 2010 года и был разработан для Пентагона компанией United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!