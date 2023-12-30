Видео ⟩ Румынский миллионер привязал детские санки к роскошному Ferrari

Коллекционер автомобилей Ferrari Богдан Капусан прокатил троих детей на санках за своим роскошным Ferrari.

Об этом он похвастался в своих соцсетях, рассказав, как умеет привязывать сани к кузову эксклюзивного автомобиля.

"Я нашел способ это сделать. Есть желающие покататься на скоростных санях?" - написал он.

Ferrari SF90 Stradale стоит около 524 814 долларов. Его семья - одна из самых богатых в Румынии, ее доход составляет около 33 миллионов долларов.

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