Во Львове из-за обстрела РФ погиб известный баскетболист и тренер Виктор Кобзистый

В пятницу, 29 декабря, российская армия нанесла массированный удар по нескольким украинским городам. Россия выпустила по Украине не менее 158 ракет различных типов и беспилотников. В ВСУ заявили, что сбиты 27 дронов и 87 крылатых ракет. В результате обстрелов, по данным украинских властей, погибли не менее 26 человек и более 120 получили ранения.

Виктор Кобзистый участвовал в чемпионатах Европы 2001 и 2005 годов в составе сборной Украины. За свою карьеру баскетболиста бывший нападающий играл в Украине, Болгарии и России.

В 2011 году он закончил карьеру игрока и приступил к тренировкам. Он работал ассистентом главного тренера киевского клуба "Будивельник", а в 2014-ом году стал главным тренером днепродзержинского "ДнепроАЗОТа".

Его сын Александр Кобзистый - один из самых талантливых игроков нового поколения Украины. В настоящее время 20-летний баскетболист выступает за сербскую команду "Мега" из Белграда.

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