Кремль подготовил список иностранных активов для конфискации

"Мы заранее анализировали возможные ответные шаги. Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", - сказал Песков.

Он добавил, что обсуждаемая на Западе идея конфискации нарушает международное право и является "воровством".

"Это будет изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран", - утверждает Песков.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет российскому государству забирать активы иностранных компаний в России во "временное управление". По этой схеме в России уже были захвачены активы нескольких иностранных компаний.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в российском правительстве сообщило, что российское правительство считает маловероятным, что Запад действительно осмелится принять решение о конфискации.

"Защита частной собственности - священная корова, которая кормит их много веков", - пояснил чиновник.

Уже сообщалось, что страны G7 в первые дни вторжения в Украину приняли решение заморозить международные резервы России на сумму около 300 млрд долларов.

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