Сб, 30.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Кремль подготовил список иностранных активов для конфискации

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков Фото: Reuters/ScanPix

Россия подготовила список активов иностранных инвесторов, которые будут изъяты в случае конфискации замороженных резервов Центрального Банка России (ЦБ), сообщил в пятницу, 29 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы заранее анализировали возможные ответные шаги. Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", - сказал Песков.

Он добавил, что обсуждаемая на Западе идея конфискации нарушает международное право и является "воровством".

"Это будет изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран", - утверждает Песков.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет российскому государству забирать активы иностранных компаний в России во "временное управление". По этой схеме в России уже были захвачены активы нескольких иностранных компаний.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в российском правительстве сообщило, что российское правительство считает маловероятным, что Запад действительно осмелится принять решение о конфискации.

"Защита частной собственности - священная корова, которая кормит их много веков", - пояснил чиновник.

Уже сообщалось, что страны G7 в первые дни вторжения в Украину приняли решение заморозить международные резервы России на сумму около 300 млрд долларов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх