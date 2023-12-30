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Видео ⟩ Программа анализирует организацию движения на Рижской объездной дороге

rus.tvnet.lv
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Дорожное движение
Дорожное движение Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebra" sižeta

По неоднократным просьбам автомобилистов Zebra исследует Лиепайское шоссе и Рижскую объездную дорогу, где странно расположены знаки.

Ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс, подъезжая к Рижской объездной дороге, указывает: "Знаки показывают, что мы находимся на кольцевой развязке. Тут она вдруг разделяется на две части и ехать можно только по левой полосе, дальше стоит знак "Уступи дорогу" - такое случается нечасто. Получается, что ближе к Риге перекресток кольцевой, а на другой стороне - нет".

Тимротс призывает убрать знак "Круговое движение", чтобы не путать водителей. Он положительно оценивает роль общества в создании дорожного движения - она существенна.

Подробнее в сюжете Zebra!

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