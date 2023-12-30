Видео ⟩ Программа анализирует организацию движения на Рижской объездной дороге

Ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс, подъезжая к Рижской объездной дороге, указывает: "Знаки показывают, что мы находимся на кольцевой развязке. Тут она вдруг разделяется на две части и ехать можно только по левой полосе, дальше стоит знак "Уступи дорогу" - такое случается нечасто. Получается, что ближе к Риге перекресток кольцевой, а на другой стороне - нет".