Хотя альянс БРИКС часто преподносится как поборник более многополярного мира, экономически в нем доминирует Китай, на долю которого приходится более 70% совокупного ВВП блока.

Заявка Аргентины на членство во время президенства Фернандеса получила поддержку Пекина, однако Милей подверг резкой критике Китай.

В ходе предвыборной кампании он назвал китайское правительство убийцами и заявил, что не будет работать с коммунистами.

Меняющаяся позиция Аргентины подчеркивает уязвимость ее экономического и политического положения, поскольку она изо всех сил пытается исправить десятилетия неумелого управления.

Страна борется с растущей инфляцией: за последний год цены выросли примерно на 150%. Финансовые резервы Аргентины находятся на низком уровне, государственный долг — значительный, при этом 40% населения живет за чертой бедности.

Администрация Милея уже девальвировала валюту страны более чем на 50% — его планы экономической шоковой терапии воплощаются в жизнь.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

Члены БРИКС Бразилия и Китай являются двумя крупнейшими торговыми партнерами Аргентины, но США не сильно отстают от них, поэтому крайне важно сохранять хорошие рабочие отношения со всеми тремя странами.

Милей, который подумывал о замене аргентинского песо долларом США, судя по уже предпринятым шагам, в будущем, похоже, будет больше тяготеть к Вашингтону, чем к Пекину.