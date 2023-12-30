Этот год выдался для Яны по-настоящему красочным - начиная со свадьбы в Лас-Вегасе, заканчивая глубокими размышлениями о собственной жизни. Яна много работала над собой в этом году - как физически, так и морально, что привело к новому пониманию себя.

- Что стало для вас самым большим сюрпризом этого года?

- Я удивилась тому, как много нового я узнала о себе в этом году.

- Что стало самым большим разочарованием года?

- Мужчины.

- Самое большое событие года, на ваш взгляд?

- Пожениться и быть в браке неделю.

- Что вас особенно вдохновляло в этом году?

Меня вдохновили разные вещи и новые практики! Например, я узнала больше о практике тантры. Еще меня вдохновили различные проекты и съемки, в которых я участвовала, а также мой новый проект - дневник самопрограммирования.

Что пожелаете себе и другим в новом году?

Я желаю себе стойкости, любви и сосредоточенности! Я хочу сосредоточиться на себе и своих мечтах.

Я желаю другим найти себя! Это ключевой момент, когда вы находитесь в поиске себя, а не слушаете людей, на которых хотите произвести впечатление или заставить их радоваться себе и своим неудачам.

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