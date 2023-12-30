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Видео ⟩ Украина нанесла удар по российскому Белгороду

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Украина нанесла удар по российскому Белгороду
Украина нанесла удар по российскому Белгороду Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в пятницу, 29 декабря, Украина нанесла удар по российскому городу Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены.

"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены", - написал Гладков в Telegram-канале.

"Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу", - добавил он.

Губернатор заявил, что что в городе повреждена система водоснабжения, также различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях, выбиты окна, один из домов частично разрушен.

Минобороны России заявило, что силы ПВО в ночь на субботу, 30 ноября, сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

По данным военных, это были беспилотники самолетного типа.

Белгородская область граничит с Украиной, а город Белгород расположен в 80 километрах от украинского города Харькова.

Напомним, что ночью в пятницу, 29 декабря, Россия начала беспрецедентную атаку на Харьков и другие украинские города с применением ракет и беспилотников, в результате чего погибли несколько десятков человек и более 160 человек получили ранения.

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