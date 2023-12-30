Видео ⟩ Украина нанесла удар по российскому Белгороду

Вечером в пятницу, 29 декабря, Украина нанесла удар по российскому городу Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены.
"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены", - написал Гладков в Telegram-канале.
"Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу", - добавил он.
Губернатор заявил, что что в городе повреждена система водоснабжения, также различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях, выбиты окна, один из домов частично разрушен.
Минобороны России заявило, что силы ПВО в ночь на субботу, 30 ноября, сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.
По данным военных, это были беспилотники самолетного типа.
Белгородская область граничит с Украиной, а город Белгород расположен в 80 километрах от украинского города Харькова.
Напомним, что ночью в пятницу, 29 декабря, Россия начала беспрецедентную атаку на Харьков и другие украинские города с применением ракет и беспилотников, в результате чего погибли несколько десятков человек и более 160 человек получили ранения.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 29, 2023
Ukraine strikes back.
The Russian city of Belgorod is taking a massive beating right now pic.twitter.com/sET49xlygH
The Ukrainian Army continues to strike targets in the Russian city of Belgorod.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023
Via @BrennpunktUA pic.twitter.com/Z758Bnimfh
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!