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"Украинцам - сил, русским - позора". Новогодние пожелания на 2024 год от разных граждан России

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Три новогодних почтальона в объективе Postimees делят аудиторию, которая способна понять каждого из них, Элиствере, Эстония, декабрь 2023 года.
Три новогодних почтальона в объективе Postimees делят аудиторию, которая способна понять каждого из них, Элиствере, Эстония, декабрь 2023 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Rus.Postimees спросил тех граждан РФ, кого невозможно записать в сторонники Путина и развязанной им войны, что они могли бы пожелать жителям стран Балтии, Украины и России в 2024 году.

Граждане Российской Федерации, экономисты, политики, журналисты, правозащитники, дипломаты, солдаты и писатели, которые поговорили с Rus.Postimees, желают жителям Эстонии, Украины и России окончания войны. Но при этом каждый обращает внимание на то, о чем не захотели, или не смогли говорить, не вспомнили, или не догадались остальные.

Политик Анастасия Шевченко, которая с 2022 года живет в Литве. Первая осужденная в РФ за членство в "нежелательной организации"

Анастасия Шевченко в редакции Rus.Postimees, 14 декабря 2022 года.
Анастасия Шевченко в редакции Rus.Postimees, 14 декабря 2022 года. Фото: Константин Седнев / Postimees

- Конечно, в новом году нам всем желаю мира. Жителям Эстонии - благополучия, тепла, любви и больше поводов для радости. Украине - победы, поддержки, долгожданных встреч после разлуки. России - поражения на фронте и президентских выборах, это приведет к свободе. Политзаключенным - свободу. Путину - долгих лет тюрьмы.

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, который покинул Россию и живет в Норвегии

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин. Фото: из личного архива Михаила Крутихина

- Это просто. Жителям всех этих трех стран, да и всем жителям Земли могу пожелать только поражения агрессора и наказания агрессора. То есть мира и справедливости.

Руководитель общественно-политического проекта Tallinn Reforum Space, оппозиционер из Санкт-Петербурга Николай Артеменко

Оппозиционер из Санкт-Петербурга Николай Артеменко
Оппозиционер из Санкт-Петербурга Николай Артеменко Фото: из личного архива Николая Артеменко

- Я бы хотел пожелать жителям прекрасной и сильной Украины еще больше сил и, конечно, победы. Моя страна совершила чудовищное преступление, и нам еще много лет придется расплачиваться за него. Жителям России я желаю побольше добра - в головах, сердцах и действиях. Я желаю многим из нас, россиянам, очнуться, проснуться и стряхнуть с себя оковы, которые многие не видят до сих пор.

А жителям Эстонии я желаю процветания и не вычеркивать навсегда своего восточного соседа. Мы обязательно снова станем для вас надежным другом. Да, пройдет, время, но это обязательно произойдет.

Политолог Федор Крашенинников, который покинул Россию и живет в ЕС

Политолог Федор Крашенинников.
Политолог Федор Крашенинников. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

- Я думаю, что в Новый год всем людям во всех странах мира можно пожелать только одного: мира, здоровья и благополучия. Это касается абсолютно всех и всем это важно. Если думать, что по разные стороны границ и даже линии фронта живут люди с разными глобальными интересами, то это очень разъединяет. Все нормальные люди на всей планете хотят одного. Я уверен, что таких людей очень много и в Эстонии, и в Украине, и даже в России. Поэтому всем могу пожелать только мира, благополучия и здоровья. Чтобы все войны вокруг поскорее закончились победой добра, а люди вернулись к мирной жизни и нормальным взаимоотношениям.

Кинокритик Антон Долин, который покинул Россию в 2022 году

Кинокритик Антон Долин.
Кинокритик Антон Долин. Фото: из личного архива Антона Долина

- Абсолютно всем странам я желаю окончания войны и наказания тех, кто ее развязал. Чего еще можно желать? Делай, что должно и будь, что будет.

Правозащитница Евгения Чирикова, которая живет и работает в Эстонии

Евгения Чирикова в студии Postimees.
Евгения Чирикова в студии Postimees. Фото: Mihkel Maripuu

- Уходящий год - год адской войны. Это ключевое событие, которое разрушает просто все. Чем дольше она идет, тем меньше надежд на будущее. Мое самое главное пожелание – пожелание мира всем. И Украине, и России, и Эстонии. Больше всего Украине я желаю победы. И это должна быть победа на ее условиях, с возвратом границ 1991 года обязательно. Это будет справедливо. России же я желаю освободиться от оккупационного фашистского режима. Победа Украины и свобода России сильно связаны между собой. Эстонии я желаю мира и процветания. Всем людям доброй воли, вне зависимости от того, где они находятся, я очень сильно желаю продолжать помогать Украине, украинским беженцам. Потому что они жертвы в этой агрессивной войне.

Пользуясь возможностью, хочу сказать, что в этом году мне удалось реализовать свою мечту. У нас есть замечательный человек, который эмигрировал в Эстонию - травматолог Андрей Волна. Для меня он - герой года. Удивительный человек. Вынужден был уехать из России по политическим соображениям. Получил политубежище в Эстонии. Он добился визы в Украину. Добивался много месяцев. И там он бесплатно работал с украинскими докторами. И он делает чудеса. Огромная проблема – заминированные россиянами земли в Украине. Люди теряют конечности. И украинские воины, и гражданские тоже. Андрей умеет восстанавливать кости. Естественно, руками этого не сделать, нужны специальные аппараты.

Наша команда портала Activatica смогла организовать приобретение одного такого аппарата и спасти пока что одну ногу. Стоимость такого аппарата - 4000 евро. У меня большая мечта - в 2024 году поставить в Украину по крайней мере 10 таких аппаратов. Мы объявили сбор. Буду счастлива, если кто-то сможет нас поддержать. Все реквизиты есть у меня в Facebook. Наш фонд Supportnet работает в тесной коллаборации с Avatud Eesti Fond. К сожалению, сейчас помощь Украине снижается со стороны Запада. Тем значительнее становится наша волонтерская помощь. Я верю, что мы это сделаем, находясь в Эстонии.

Музыкальный критик Артемий Троицкий

Артемий Троицкий.
Артемий Троицкий. Фото: Madis Veltman / Postimees

- Всем вместе я бы естественно пожелал справедливого мира. С акцентом на слове "справедливого". Мир любой ценой - это штука мутная и сомнительная, как особенно выяснилось в 2023 году. А если отдельно, то жителям Эстонии я бы пожелал сплотиться в момент несомненного политического и экономического кризисов. И удачно эти кризисы пережить. Жителям Украины я желаю стойкости, смелости, и, разумеется, победы. Жителям России я желаю опомниться и прийти в себя.

Дипломат, который лично работал над договорами о разоружении СССР и США, но остается в России и поэтому не может говорить открыто

Первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве 18 января 1987 года.
Первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве 18 января 1987 года. Фото: Sammy Minkoff

- Когда-то Громыко (глава МИД СССР в 1957-1985 годахприм.ред.) попросил Нэнси Рейган (супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, который занимал этот пост в 1981-1989 годах - прим.ред.) перед сном шептать мужу на ушко слово "мир". И мне хотелось бы всем пожелать именно мира. Но слово "мир" в нынешней ситуации каждый, к сожалению, понимает по-своему. И в этом проблема, решения которой я сейчас не вижу.

Бывший вице-президент "Газпромбанка", военнослужащий ВСУ Игорь Волобуев, который в 2022 году приехал в Украину, чтобы с оружием в руках защищать ее независимость

Боец Интернационального легиона ВСУ, бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев в 2023 году.
Боец Интернационального легиона ВСУ, бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев в 2023 году. Фото: из личного архива Игоря Волобуева

- Украинцам - сил, эстонцам - памяти, русским - позора.

Весной 2023 бывший вице-президент "Газпромбанка" едва не погиб на фронте.

Соучредитель движения "Европейский Петербург", политик Максим Резник, который с 2022 года живет в Литве

Петербургский оппозиционер Максим Резник на митинге около посольства РФ в Таллинне, 26 ноября 2022 года.
Петербургский оппозиционер Максим Резник на митинге около посольства РФ в Таллинне, 26 ноября 2022 года. Фото: Иван Скрябин / Postimees

- Не заставляйте меня разделять людей по принципу их национальности, или места проживания. Сегодня линия разделения проходит ни под Авдеевкой, ни по государственным границам. Сегодня линия проходит в каждом человеке. Независимо от того, где он родился и где находится, он должен выбрать сторону, на которой он находится. На стороне добра, или на стороне зла. Я хочу, чтобы мы все об этом помнили. Силы зла, когда они властвуют, они и разделяют добрых людей по самым разным признакам. И добрые люди начинают выяснять отношения между собой. Тем самым способствуя силам зла. Я хочу нам всем пожелать видеть главное. Есть зло, которое разрушает жизнь многих хороших людей. Отнимает эти жизни. Победить это зло - и есть главная задача и для жителей Эстонии, и для жителей Украины, и для жителей России. Еще раз повторю, линия фронта проходит внутри человека. Оставайтесь на стороне добра.

Адвокат, блогер Марк Фейгин

Марк Фейгин в Украине, май 2023 года.
Марк Фейгин в Украине, май 2023 года. Фото: из личного архива Марка Фейгина

- Общее для всех пожелание - даст Бог, избавиться от Путина. Это актуально для всех трех народов. Избавиться от всего, что с ним связано. От его власти, его войны. Разделять это уже невозможно. Путин - олицетворение зла. Путин - и есть синоним войны и всех бед, которые свалились на все эти страны. Естественно, беды от Путина для этих стран свалились в разной степени.

Отдельно Украине, при общем пожелании победы, я хотел бы пожелать сохранить единство. Нация сильно объединилась после февраля 2022 года. К 2024 году накопилась и усталость от войны и моральная исчерпанность. И это, и власть - разобщают людей. Плюс есть попытки разобщения извне. Некоторые эти попытки дают результат. В любом случае, украинцам нужно поддерживать это единство. Именно оно их спасло весной 2022 года, а значит, спасет и дальше, как бы ужасно ни складывалась ситуация сейчас, как бы она ни выглядела безнадежно.

Что касается Эстонии, то жителям вашей страны, как и любой другой страны Балтии, важно помнить о том, что война в Украине - это про них. Самая большая иллюзия, которая может овладевать умами и в других странах Европы, и в Америке, что эта война "нас не касается". "У нас же бомбы не рвутся, почему мы должны все время об этом думать? Других забот, что ли, нет?" - часто можно услышать из ваших краев. И в этой иллюзии пребывать очень приятно. Жителям Эстонии всегда надо помнить, что войны на пространстве бывшего СССР, затеянные Кремлем, это все про вас. Это все репетиция войны с вами. И если это понимать, то не будет уже той остроты у новостей про мужа премьер-министра, или пренебрежения к украинским мигрантам, которые не радуют некоторых. Если понимать, кто следующий, тогда и проблемы утраты заработка от транспортной логистики не такие. Понимание серьезности ситуации даст нечто большее. В итоге это даст возможность смотреть в будущее более уверенно, даже несмотря на коллективные институты, которые вроде бы защищают страны Балтии извне.

Ну, а для россиян, что я могу пожелать… Их положение дальше настолько плохо, реально… Хуже, наверное, было только при Сталине. Пожелание им - хоть чуть-чуть улучшить их положение – это уже гигантская задача. Сдохнет Путин, и однозначно будут перемены к лучшему. Иногда вижу, что многие там верят, что они преодолеют диктатуру, справятся. Но это уже неоправданно в том положении, в котором оказалась Россия. Теперь достигнуть этого - "анриал". Поэтому желаю хоть как-то сохраниться и дождаться лучших времен. Это самое актуальное пожелание.

Оппозиционер из Пскова, который остается в РФ, заместитель председателя единственной легальной российской антивоенной партии "Яблоко" Лев Шлосберг

Лев Шлосберг на пикете около правительства Псковской области, 2018 год.
Лев Шлосберг на пикете около правительства Псковской области, 2018 год. Фото: личный архив Льва Шлосберга

- Я не буду разделять поздравления жителям Эстонии, Украины и России. Желаю всем сохранить живыми всех, кто жив сейчас, желаю скорейшего наступления мира, для чего потребуется приложить много сил, развитого и упрямого гражданского общества, ответственных и честных политиков - без советских родимых пятен, надежных друзей, человеческого тепла и радости общения с близкими людьми. Желаю сберечь в себе человеческое в нечеловеческое время. Жизнь изменят люди, которые сохранят в своем сердце мир.

Политик и писатель Алина Витухновская

Алина Витухновская в 2023 году.
Алина Витухновская в 2023 году. Фото: из личного архива Алины Витухновской

- В наступающем 2024 году я хочу пожелать всем людям мира. Причем мира не на условиях Кремля, а на базовых принципах цивилизации и здравого смысла. Мы столкнулись с глобальной катастрофой, которая высветила системный кризис основ мироустройства. Идет борьба архаики и дикости против прогресса и гуманизма. Мы все должны оставаться на правильной стороне. Цивилизация неизбежно победит.

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