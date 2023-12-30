"Украинцам - сил, русским - позора". Новогодние пожелания на 2024 год от разных граждан России

Отдельно Украине, при общем пожелании победы, я хотел бы пожелать сохранить единство. Нация сильно объединилась после февраля 2022 года. К 2024 году накопилась и усталость от войны и моральная исчерпанность. И это, и власть - разобщают людей. Плюс есть попытки разобщения извне. Некоторые эти попытки дают результат. В любом случае, украинцам нужно поддерживать это единство. Именно оно их спасло весной 2022 года, а значит, спасет и дальше, как бы ужасно ни складывалась ситуация сейчас, как бы она ни выглядела безнадежно.

Что касается Эстонии, то жителям вашей страны, как и любой другой страны Балтии, важно помнить о том, что война в Украине - это про них. Самая большая иллюзия, которая может овладевать умами и в других странах Европы, и в Америке, что эта война "нас не касается". "У нас же бомбы не рвутся, почему мы должны все время об этом думать? Других забот, что ли, нет?" - часто можно услышать из ваших краев. И в этой иллюзии пребывать очень приятно. Жителям Эстонии всегда надо помнить, что войны на пространстве бывшего СССР, затеянные Кремлем, это все про вас. Это все репетиция войны с вами. И если это понимать, то не будет уже той остроты у новостей про мужа премьер-министра, или пренебрежения к украинским мигрантам, которые не радуют некоторых. Если понимать, кто следующий, тогда и проблемы утраты заработка от транспортной логистики не такие. Понимание серьезности ситуации даст нечто большее. В итоге это даст возможность смотреть в будущее более уверенно, даже несмотря на коллективные институты, которые вроде бы защищают страны Балтии извне.