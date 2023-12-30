Из-за затопленных туннелей остановлено движение скоростных поездов между Великобританией и Европой

Затопленные туннели возле международной станции Эббсфлит в Кенте.

Компания Eurostar, выполняющая рейсы из Лондона в Париж, Брюссель и Амстердам через Эшфорд, расположенный на полпути между Лондоном и южным побережьем Англии, принесла извинения клиентам за сбой.

Представители железной дороги заявили: "Сегодня между Сент-Панкрасом и международным вокзалом Эшфорд не будет высокоскоростного сообщения. Мы работаем над предотвращением затопления в туннелях".

Также в сообщении было сказано, что затопления "означает, что все линии заблокированы. Нарушение в работе поездов ожидается до конца дня".

Метеорологическое бюро Великобритании предупредило о дожде, снеге и льду на большей части территории страны.

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