Видео ⟩ На Восточной магистрали вскоре после открытия произошли несколько ДТП

29 декабря, вскоре после девяти утра, на съезде с магистрали на улицу Дзелзавас две машины "не поделили" дорогу. По предварительной информации, легковой автомобиль Hyundai, выезжая с Восточной магистрали, не заметил джип Land Rover, который в это время поворачивал на улицу Дзелзавас.

Произошло столкновение, в результате которого меньший автомобиль врезался в один из светофоров. Джип же врезался в ограждение парковки соседнего дома и задел стоявшую там машину Toyota. К счастью, тяжело пострадавших в ДТП не оказалось. Медики на месте аварии осмотрели двух человек, из которых водитель Land Rover был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.

Один из участников аварии подтвердил программе, что видимость затрудняла инфраструктура. Местный житель Эдгар подтвердил, что незадолго до этой аварии поблизости произошло другое ДТП. Он же заявил, что проектировщики магистрали допустили существенные ошибки. "Это вторая или третья авария за неделю, - рассказал он передаче. - Я сам здесь езжу. Очень трудно разобраться, плохо видно".

Как сообщалось, строительство Восточной трассы началось в мае 2021 года.

Магистраль обеспечивает водителям быстрый доступ к рижским микрорайонам Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциеми и Тейка, для попадания в которые теперь не нужно проезжать через исторический центр города.

Также грузовому транспорту больше не придется следовать в порт по набережной Даугавы. Длина построенного участка магистрали от улицы Пиедруяс до улицы Густава Земгала составила 2,8 километра.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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